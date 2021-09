Modi In America: पीएम मोदी-कमला हैरिस की मुलाकात होगी खास, वाशिंगटन में दिखेगा भारतीय कनेक्शन

PM Modi in America: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) अपने खास दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और भारतीय समयानुसार गुरुवार देर रात को उनकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) से मुलाकात होनी है.

ये मुलाकात बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय मूल का अमेरिकी उप-राष्ट्रपति एक भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिकी धरती पर स्वागत कर रहा है.



अमेरिकी मीडिया (American Media) भी इस मुलाकात को खास नज़रिए से देख रहा है, The Los Angeles Times अखबार ने लिखा है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है. 56 साल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उप-राष्ट्रपति हैं, वह भारतीय मूल की हैं.

Landed in Washington DC. Over the next two days, will be meeting @POTUS @JoeBiden and @VP @KamalaHarris, Prime Ministers @ScottMorrisonMP and @sugawitter. Will attend the Quad meeting and would also interact with leading CEOs to highlight economic opportunities in India. pic.twitter.com/56pt7hnQZ8