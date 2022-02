Russia-Ukraine War: यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ठुकराया देश छोड़ने का ऑफर, अमेरिका को दो टूक- भागूंगा नहीं, मुझे हथियार चाहिए

Russia-Ukraine War: यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है. इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने यूक्रेन छोड़ने के अमेरिका के ऑफर को ठुकराते हुए साफ शब्दों में कहा कि उन्हें गोला-बारूद चाहिए. साथ ही कहा कि मैं किसी भी हाल में भागूंगा नहीं.



बता दें कि रूस- यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ( Volodymyr Zelensky) के देश छोड़कर भागने की खबरें सामने आई थीं. इसके बाद राष्ट्रपति ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि वो अपने देश यूक्रेन में ही डटे हुए हैं.

Ukrainian President Zelenskiy turns down U.S. request to evacuate Kyiv, saying: "I need ammunition, not a ride" - AP