PNB घोटाला केसः अभियुक्त मेहुल चोकसी अब एंटीगुआ से भी भागा, क्यूबा जाने की खबर

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में अभियुक्त और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के लापता होने की खबर है. चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में लापता हो गया है और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है.

स्थानीय मीडिया आउटलेट "एंटीगान्यूजरूम" ने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर एटली रॉडने के हवाले से कहा कि पुलिस "भारतीय व्यवसायी मेहुल चोकसी के ठिकाने का पता लगा रही है", जिसके लापता होने की "अफवाह" है. 2018 में भारत से फरार होने के बाद से चोकसी कैरेबियाई देश एंटीगुआ एंड बारबुडा में रह रहा था.

एंटीगुआ पुलिस ने भगोड़ा कारोबारी और आरोपी मेहुल चोकसी के लापता होने का मामला दर्ज कर लिया है. मेहुल को आखिरी बार रविवार (23 मई) शाम 5.15 बजे अपने आवास से कार में निकलते हुए देखा गया था. एंटीगुआ के जॉनसन पॉइंट पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने जनता से कहा है कि अगर चौकसी के बारे तो कोई सूचना है तो जानकारी दें.

इस बीच एंटीगुआ पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पुलिस ने जॉली हार्बर के 62 साल के मेहुल चोकसी के लापता होने की जांच शुरू कर दी है. उसके बारे में रविवार से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है.

क्यूबा भागने की संभावना

इस बीच माना जा रहा है कि मेहुल चोकसी एंटीगुआ से भाग गया है और अब क्यूबा में रह रहा है जहां उसका अपना घर है. मेहुल के सहयोगी के हवाले से स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि मेहुल चोकसी देश छोड़ चुका है और संभवत: क्यूबा में अपने आलीशान घर में रह रहा है.

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चोकसी ने इसलिए एंटीगुआ छोड़ा होगा क्योंकि भारत सरकार एंटीगुआ के अधिकारियों पर उनकी नागरिकता रद्द करने का दबाव बना रही थी. मेहुल के सहयोगी के हवाले से स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल चोकसी के पास दूसरे कैरिबियन देशों की नागरिकता है.

गाड़ी मिली लेकिन चोकसी लापता

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कैरेबियाई द्वीप के देश एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता लेने वाले चोकसी को रविवार को द्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में गाड़ी चलाते देखा गया था. बाद में, उनकी गाड़ी मिल गई, लेकिन चोकसी का कोई पता नहीं चला. रिपोर्ट के बारे में उनके वकील को भेजे गए सवाल का कोई जवाब भी नहीं मिला.

चोकसी और नीरव मोदी सरकारी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने के मामले में वांछित है.

जबकि जमानत की अर्जी कई बार रद्द होने के बाद नीरव मोदी लंदन की जेल में हैं और भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी कोशिशों में लगा है. चोकसी ने जनवरी 2018 के पहले हफ्ते में भारत से भागने से पहले 2017 में ही इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी. बाद में यह घोटाला सामने आया. इस देश में इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत नागरिकता ली जा सकती है.

Fugitive diamantaire Mehul Choksi has gone missing. His family members are worried & anxious, and they had called me to discuss. Antigua Police is investigating: Choksi's lawyer, advocate Vijay Aggarwal to ANI



(File photo) pic.twitter.com/TKEnGCBqt0