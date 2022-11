तंजानिया में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, विक्टोरिया झील में डूबा, 23 यात्रियों का रेस्क्यू

तंजानिया में रविवार को एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया. इस विमान में 49 यात्री सवार थे. दुर्घटनाग्रस्त हुआ प्लेन विक्टोरिया झील में डूब गया. अब तक इसमें से 23 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है. मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है.

तंजानिया के लेक विक्टोरिया में रविवार को एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसमें अब तक 23 लोगों के बचाए जाने की खबर है.

बीबीसी न्यूज अफ्रीका की रिपोर्ट के मुताबिक, मवांजा ​​से बुकोबा जा रहे विमान में 49 यात्री सवार थे और अब तक 23 को बचा लिया गया है.

Precision Air plane crashes into Lake Victoria while trying to land in Tanzania; no word on casualties pic.twitter.com/EpRrgPvAVB