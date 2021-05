हमास का इजरायल पर सबसे बड़ा हमला, दागे 130 रॉकेट, भारतीय महिला की मौत

यरुशलम स्थित अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच सोमवार को झड़प ने अब हिंसक रूप ले लिया है. उस एक घटना के बाद फिर फिलिस्तीन और इजरायल के बीच आर-पार की जंग देखने को मिल रही है. दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं और कई लोग अपनी जान गवा रहे हैं. अब खबर आई है कि हमास के रॉकेट हमले में एक भारतीय महिला की मौत हो गई है. महिला का नाम सौम्या संतोष बताया गया है.

हमास के रॉकेट हमले में भारतीय महिला की मौत

इजरायल के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि हमास ने रिहायशी इलाके में करीब 130 रॉकेट दागे हैं और यरुशलम में भारी हिंसा फैलाई. ऐसे ही एक हमले में भारतीय महिला सौम्या संतोष की भी मौत हो गई. भारत में इजरायल के राजदूत डॉ रॉन मलका की तरफ से ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी गई है और उन्होंने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है. ट्वीट में लिखा गया है कि इजरायल की तरफ से मैं सौम्या संतोष के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. वे हमास के आंतकी हमले में मारी गईं. ये जान हमारा दिल रो रहा है कि एक 9 साल के बच्चे ने इस क्रूर आतंकी हमले में अपनी मां को खो दिया है.

सकते में डालने वाला वीडियो वायरल

इस घटना का एक वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है जिसमें कई सारे रॉकेट आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं. जिस तरह का माहौल बनता दिख रहा है, उस वजह से पूरी दुनिया सकते में आ गई है और एक युद्ध की आशंका सताने लगी है.जानकारी आ रही है कि हमास के इस हमले के बाद इजरायल कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है. सेना की तरफ 5 हजार सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी है. वहीं हवाई हमले के जरिए ही मुंहतोड़ जवाब देने पर विचार किया जा रहा है.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया दे दी गई है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि हमास ने तमाम सीमाओं को पार कर दिया है और अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उनके उसी बयान के बाद गाजा पट्टी पर इजरायल की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया था. हमले में कई लोगों ने अपनी जान गवा दी थी और कई घायल भी बताए गए. इजरायल की सेना ने दावा किया था कि उन्होंने उस हमले के जरिए कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl