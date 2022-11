पाकिस्तान ने रूस से किस बात पर मांगा जवाब, कहा- हैरान हैं हम

पिछले नौ महीने से जारी यू्क्रेन और रूस के युद्ध में अब पाकिस्तान की भी तथाकथित एंट्री हो गई है. रूसी फेडरेशन काउंसिल की रक्षा समिति के सदस्य और सांसद इगर मोरोजोव ने मंगलवार को पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह यूक्रेन के साथ परमाणु बम विकसित करने को लेकर चर्चा कर रहा है. रूस की सरकारी समाचार एजेंसी आरआई नोवोस्ती के अनुसार, मोरोजोव ने दावा किया है कि यूक्रेन के विशेषज्ञ ने पाकिस्तान जाकर परमाणु हथियार बनाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है.

पाकिस्तान ने आरोप को बेबुनियाद बताया

इस आरोप पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रूस से जवाब मांगा है. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम इस तरह के बेबुनियाद बयान से हैरान हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान पूरी तरह से पाकिस्तान और रूस के रिश्तों की भावनाओं के खिलाफ है. असीम इफ्तिखार ने कहा कि हमने रूसी विदेश मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है.

रूसी सीनेटर इगोर मोरोजोव ने यह बयान “Nuclear Provocations in Ukraine: Who Needs It?” नामक न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल प्रोजक्ट “Ukrainian Dossier” पर बात करते हुए दिया है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन द्वारा डर्टी बम बनाने का राज किसी से छिपा नहीं है. मोरोजोव ने कहा कि यूक्रेन के पास पैसे की कमी मूलभूत समस्या है. जिसके कारण यह खतरा वास्तविक हो जाता है कि यूक्रेन उकसावे में आकर डर्टी बम का उपयोग कर सकता है.

अमेरिका और ब्रिटेन पर भी लगाया आरोप

रूसी फेडरेशन काउंसिल की रक्षा समिति के सदस्य और सांसद इगर मोरोजोव ने कहा कि Tochka-U कम शक्ति वाला परमाणु बम है, जिसे कहीं भी बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ( अमेरिकी संसद ) की अनुमति के बिना भी अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बम का उपयोग करने की अनुमति है.

इगोर मोरोजोव ने आशांका जताई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने परमाणु हथियार बनाने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका से भी चर्चा की होगी. हालांकि, मोरोजोव ने इन आरोपों के पक्ष में किसी भी तरह का कोई सबूत पेश नहीं कर पाए.

क्या है डर्टी बम

डर्टी बम आम बम की तरह विस्फोट नहीं करते हैं. यह बम विकिरण फैलाने वाले रेडियोएक्टिव तत्वों जैसे जहरीले परमाणु की मदद से बनाया जाता है. सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस बम का उपयोग आतंकवादी हथियार के तौर पर कर सकते हैं.

संतुलन बनाता रहा है पाकिस्तान

रूस-यूक्रेन युद्ध के शुरुआत से ही पाकिस्तान दोनों देश के साथ संतुलन बना कर चल रहा है. जहां एक तरफ पाकिस्तान रूसी कार्रवाई की स्पष्ट रूप से निंदा करने से बचता रहा है, वहीं, यूक्रेन में मानवीय संकट पर चिंता भी व्यक्त की है.