पाकिस्तान: इमरान खान की विपक्ष को चेतावनी - PM पद छोड़ने को मजबूर किया तो और खतरनाक हो जाऊंगा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने रविवार को विपक्षी दलों को खुली चेतावनी दी है. इमरान खान ने कहा कि अगर उन्हें पीएम पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे. इसके साथ ही खान ने विपक्ष की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया. पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) 23 मार्च को सरकार के खिलाफ जुलूस निकालने वाली है. इसपर बात करते हुए खान ने कहा कि यह कदम विफल हो जाएगा.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, 'अगर मैं सड़कों पर आ गया तो आप (विपक्ष) सबको छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी.' उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर किया गया तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे.

पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) एक गठबंधन है, जिसमें करीब एक दर्जन पार्टियां हैं. इस गठबंधन का कहना है कि राजनीति में सेना की दखल कम होनी चाहिए. पीडीएम का आरोप है कि इमरान खान सेना के हाथों की कठपुतली हैं जिन्हें इलेक्शन में गड़बड़ी करके जितवाया गया था.

PDM के अध्यक्ष और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजली के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि विपक्षी पार्टियां 23 मार्च को इस्लामाबाद में लंबा मार्च निकालेंगी. उन्होंने इमरान की सरकार को 'अक्षम और नाजायज' कहा और बोले कि इससे पाकिस्तान को छुटकारा दिलाया जाएगा.

नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, उन्हें पैसों से प्यार - इमरान खान

नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ पर भी इमरान खान बरसे. इमरान ने कहा कि वह शहबाज शरीफ को विपक्ष का नेता नहीं राष्ट्र का क्रिमिनल मानते हैं. इमरान ने आरोप लगाया कि पूरा शरीफ परिवार लंदन भाग जाएगा और फिर वहीं रहेगा, जिस तरह नवाज शरीफ (पूर्व पीएम) अपने दो बेटों के साथ रह रहे हैं. क्या नवाज वापस पाकिस्तान आएंगे? इस सवाल पर इमरान ने कहा, नवाज नहीं आएंगे क्योंकि उनको पैसों से प्यार है.

बता दें कि नवाज शरीफ नवंबर 2019 से यूके में रह रहे हैं. तब लाहौर हाईकोर्ट ने उनको चार हफ्ते की जमानत दी थी, जिसमें उनको विदेश जाकर इलाज कराकर वापस आना था. लेकिन वह वापस नहीं आए. नवाज को भ्रष्टाचार के मामले में सात साल की सजा हुई थी.

इमरान खान के जनता के नाम संबोधन की कुछ क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. एक वीडियो में वह पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों को घटिया बता रहे हैं.

GHATIYA LOG? Who is@ImranKhanPTI calling Ghatiya log? Who is he waging #Jihad against?



(No wonder @PMOIndia doesn't return his calls & @JoeBiden doesn't call him. Frankly @POTUS may just call fearing a repeat of 9/11 considering Pak still refuses to act against 26/11 #Jihadis) https://t.co/yZ1XlQRaga