PAK में बवाल, नवाज के दामाद गिरफ्तार, मरियम बोलीं- पुलिस ने तोड़ा कमरे का दरवाजा

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज़ होने लगी है. रविवार को मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ आई. अब रैली के एक दिन बाद ही विपक्ष पर एक्शन तेज़ हो गया है. सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के दामाद सफदर अवान को गिरफ्तार कर लिया गया है.



नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तानी मुस्लिम लीग (N) की नेता मरियम शरीफ ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सुबह-सुबह उनके होटल रूम में आई और दरवाज़ा तोड़कर सफदर को गिरफ्तार कर लिया. ये घटना कराची के होटल की है.

Police broke my room door at the hotel I was staying at in Karachi and arrested Capt. Safdar.