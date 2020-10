पाक का सबसे बड़ा कुबूलनामा, मंत्री ने कहा- पुलवामा हमला इमरान सरकार की उपलब्धि

पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने माना है कि पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ था. उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की कामयाबी है. फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले का श्रेय इमरान खान और उनकी पार्टी PTI को दिया. उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला इमरान खान के लिए एक उपलब्धि है.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला किया गया था. एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी कार सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दी थी. इस धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे.

देखें: आजतक LIVE TV

फवाद चौधरी पाकिस्तान के वो नेता हैं जो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं. वो आए दिन भारत को धमकी देते रहते हैं और अपना मजाक उड़वाते हैं. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वो भारत को कई बार युद्ध की धमकी दे चुके हैं. फवाद ने भारत को परमाणु युद्ध की भी धमकी दी थी. उन्होंने चंद्रयान- 2 की लॉन्चिंग के बाद भी विवादास्पद ट्वीट किया था. हालांकि इस ट्वीट को लेकर उन्हें अपने ही देश में भी आलोचना झेलनी पड़ी थी.

#WATCH: Pakistan's Federal Minister Fawad Choudhry, in the National Assembly, says Pulwama was a great achievement under Imran Khan's leadership. pic.twitter.com/qnJNnWvmqP