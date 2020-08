पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर बेइज्जती हुई है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अध्यक्ष इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है. इंडोनेशिया ने स्पष्ट किया कि 24 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान मिशन द्वारा जारी किया गया बयान रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम द्वारा नहीं दिया गया था.

सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इंडोनेशिया ने भारत को स्पष्ट किया कि UNSC में पाक का बयान रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. पाकिस्तान के स्थायी मिशन ने मंगलवार को ट्वीट कर एक झूठा बयान दिया था. पाकिस्‍तान ने अपने ट्वीट में दावा किया था कि उसने सोमवार को सुरक्षा परिषद में आतंकवाद पर स्‍पीच दी, जबकि वास्तविकता यह थी कि उसके राजदूत ने कोई भाषण नहीं दिया था. UNSC के अध्यक्ष का ये बयान तब आया जब भारत ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया.

Statement by Ambassador Munir Akram, @PakistanPR_UN at the Open Debate of the Security Council on the Report of the Secretary-General on the Threats to International Peace and Security posed by Terrorism Actions

(24 August 2020) @UN_CTED @ForeignOfficePk @SCRtweets pic.twitter.com/azKhx0y5Dx