पाकिस्तानः कमिश्नर का कुत्ता खोया तो घर-घर चला रहे सर्च ऑपरेशन, लाउडस्पीकर से हो रहा ऐलान

सात साल पहले उत्तर प्रदेश में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के तबेले से उनकी भैंसें गायब होने की खबर आई थी, उस समय रामपुर से लेकर लखनऊ तक सरकारी अमला हिल गया था. जिले के आला अधिकारियों ने गायब हुई मंत्री जी के भैंसों को ढूंढने के लिए पूरे सिस्टम को लगा दिया था तब जा कर आजम खान की भैंसें बरामद हुई थीं.

अब ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शहर गुजरांवाला में आया है, जहां पर वहां के कमिश्नर जुल्फिकार अहमद घुमन का पालतू कुत्ता मंगलवार को सरकारी बंगले से लापता हो गया. इसके बाद तो उन्होंने जिले की सारी मशीनरी और कर्मियों को इसे खोजने के लिए लगा दिया. कमिश्नर ने अपने स्टाफ को खूब फटकार लगाई गई कि कुत्ता घर से बाहर कैसे निकला.

कुत्ते को किसी भी कीमत पर खोजने का जिम्मा गुजरांवाला शहर के नगर निगम और स्थानीय पुलिस को मिला. पुलिस ने घर-घर तलाशी अभियान चलाया तो वहीं नगर निगम के कर्मचारी कुत्ते को खोजने के लिए बाकायदा एक ऑटो रिक्शा में बैठ लाउडस्पीकर से पूरे शहर में ऐलान करते हुए कहने लगे, "हज़रात हज़रात हज़रात...गुजरांवाला शहर के कमिश्नर साहब का कुत्ता जो कि जर्मन शेफर्ड नस्ल का है, अगर किसी को मिले तो वह उसे लेकर कमिश्नर साहब के घर पर पहुंचा दे."

लाउडस्पीकर से ये घोषणा करते हुए धमकी भी दी गई कि अगर ढूंढने के क्रम में किसी के पास से कमिश्नर का कुत्ता मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

*Kutta ghoom hogaya* Gujranwala Commissioner's pet dog goes missing, state machinery is utilitised, including speaker announcements on rickshaws to recover the dog. pic.twitter.com/FcUV6qRHvo