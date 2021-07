पाकिस्तान: वकील को काटने वाले दोनों कुत्तों को दिया जहर, देखकर तड़पता रहा मालिक

पाकिस्तान (Pakistan) के कराची शहर (Karachi) में जर्मन शेफर्ड नस्ल के दो कुत्तों (Dogs) को जहर का इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया गया. इन दोनों कुत्तों ने पिछले महीने एक वकील (Advocate) को नोच-नोच कर बुरी तरह घायल कर दिया था. इसके बाद पीड़ित वकील और कुत्तों के मालिक के बीच इसी शर्त पर समझौता हुआ कि दोनों कुत्तों को जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया जाएगा.

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त कुत्तों को मौत का इंजेक्शन लगाया जा रहा था, उनके पास बैठे मालिक हुमायूं खान का बुरा हाल था. पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने कुत्तों के मालिक और वकील मिर्जा अख्तर अली के बीच हुए समझौते को बेहूदा करार दिया है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने वकील मिर्जा अख्तर अली डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फेस 6 में स्थित खयाबान-ए-राहत में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तभी इन दो कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया.

#Pakistan Pet dogs get ‘death sentence’ in #Karachi for attacking and injuring lawyer The ‘death sentence’ is part of an out-of-court settlement between lawyer, pet owner #Terrible pic.twitter.com/vBIAUmNaFW

उस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसमें देखा जा सकता था कि कैसे हमले के दौरान मिर्जा गिर गए थे और दोनों कुत्ते उन पर झपट रहे थे. कुत्तों के मालिक हुमायूं खान का बेटा तब वहां पहुंचा और उसने कुत्तों को वकील मिर्जा अख्तर से अलग किया. तब तक मिर्जा बुरी तरह घायल हो गए थे और उनके शरीर के कई हिस्सों से खून निकल रहा था.

Two dogs that attacked a person in DHA Karachi couple of weeks back would be put down / killed as per an agreement between the victim and the owner of dogs@titojourno @zalmayzia @NKMalazai pic.twitter.com/IJ9xaZlPwD