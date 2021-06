नवाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए पोलो मैच खेलने वाले दूसरे पाकिस्तानी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इन दिनों लंदन में रह रहे हैं. उनके नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ओर से पोलो खेलते हैं. नवाज शरीफ और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंच कर जुनैद को पोलो मैच खेलते देखा. ये प्रतिष्ठित सालाना मुकाबला कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच हुआ.

मुकाबले को देखने के लिए दोनों यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों के परिवार गार्ड्स पोलो क्लब में जुटे थे. इस मौके पर नवाज शरीफ के साथ उनके दामाद अली डार (जुनैद के मौसा) और पोते जाएद हुसैन भी मौजूद थे. जुनैद सफदर और अली डार ने पोलो ग्राउंड से इस मौके की कुछ तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड की हैं. एक तस्वीर में नवाज शरीफ अपने पोते जाएद हुसैन के साथ बैठे नजर आ रहे हैं.

@MuhammadJSafdar 's Abujan @NawazSharifMNS and cousin @zayd280 attending the Polo match being played at Guards Polo Ground. #junaidsafdar #POLO pic.twitter.com/U7inyXWSi5

मैच में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हाथ जीत लगी. लेकिन जुनैद के घोड़े को अपनी टीम की ओर से तीन गोल करने के लिए ‘बेस्ट प्लेइंग पोनी’ का अवार्ड दिया गया. 25 साल के जुनैद सफदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सीनियर स्टेट्स के साथ लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं. जुनैद के मौसा अली डार ने अपने एक ट्वीट में दावा किया कि जुनैद सफदर सिर्फ दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज के लिए पोलो मैच खेला है.

Junaid Safdar, the second Pakistani ever to play for University of Cambridge. @ The Guards Polo Club #ProudUncleMoment #CambridgeVsOxford pic.twitter.com/bBXOtjuEhN