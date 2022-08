इमरान खान के सलमान रुश्दी पर बयान से पाकिस्तानी भी हैरान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए चाकू से हमले की निंदा कर सबको चौंका दिया है. दरअसल, इस्लाम पर टिप्पणी कर विवादों में रह चुके सलमान रुश्दी पर अटैक को लेकर अधिकतर मुस्लिम नेताओं ने बयान देने से परहेज किया है, ऐसे में इमरान खान ने ना सिर्फ इस हमले की निंदा की है बल्कि दुखदायी भी बताया है. इस बीच इमरान खान का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वह सलमान रुश्दी पर तीखी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं.

ब्रिटेन के प्रमुख अखबार 'द गार्डियन' को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने सलमान रुश्दी पर हुए हमले को लेकर बात की. पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दल पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि सलमान रुश्दी पर होने वाला हमला खौफनाक और दुखदायी है. इमरान खान ने कहा कि भले ही सलमान रुश्दी की किताब 'The Satanic Verses'को लेकर दुनियाभर के मुस्लिमों में आक्रोश है लेकिन इस तरह के हमले को सही नहीं ठहराया जा सकता है.

सलमान रुश्दी को लेकर इमरान खान ने कहा कि रुश्दी चीजों को समझते हैं क्योंकि वे एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं. सलमान रुश्दी को पता है कि किसी भी मुसलमान के दिल में पैगंबर मोहम्मद के लिए कितना सम्मान और प्यार है. इमरान खान ने आगे कहा कि वे समझ सकते हैं कि रुश्दी को लेकर लोगों के मन में गुस्सा है लेकिन इस तरह का हमला सही नहीं कहा जा सकता है.

पुरानी वीडियो में क्या बोले इमरान खान

जहां एक तरफ गार्डियन को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने सलमान रुश्दी पर हुए हमले की निंदा की है, वहीं दूसरी ओर उनका एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है. उसमें इमरान खान कहते नजर आ रहे हैं कि वे भारत में आयोजित हुई एक कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उसमें सलमान रुश्दी भी शामिल हो रहे थे.

वीडियो में इमरान खान ने कहा कि सलमान रुश्दी ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर मुसलमान और दुनिया को दुख पहुंचाया है, इसलिए मैं ऐसी किसी भी कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सकता हूं जिसमें वो शामिल हों.

इमरान खान ने आगे कहा कि मैंने इसी वजह से जाना कैंसिल कर दिया, जब मैंने कैंसिल किया तो सलमान रुश्दी का मेरे ऊपर गुस्सा निकला. इमरान खान ने कहा कि सलमान रुश्दी ने उन चीजों का मजाक उड़ाया जिसके लिए मुसलमान मरने के लिए तैयार हैं.

Ten years ago this is what ⁦⁦ @ImranKhanPTI ⁩ told me about Salman Rushdie . This is what he told ⁦ @guardian ⁩ in a recent interview https://t.co/LKpdleBobB pic.twitter.com/MDOd2ko6ny

इमरान खान के बयान पर पाकिस्तानी भी हैरान

इमरान खान के इंटरव्यू में सलमान रुश्दी पर हुए हमले पर दुख जताने पर पाकिस्तानी लोग भी अपने पूर्व प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं. एक यूजर अख्तर अली ने इमरान खान को लेकर कहा है कि इसी वजह से हम उन्हें सबसे बड़ा पाखंडी कहते हैं.

वहीं एक यूजर जिशान खान ने कहा है कि यह इमरान खान का पावर में वापसी करने के लिए यूटर्न है. वहीं अन्य पाकिस्तानी यूजर सलमान सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान हमेशा ऐसा ही करते हैं. देश में वे कुछ और बात करते हैं और विदेशी मीडिया के सामने कुछ और.

He has always done this, saying one thing to appease his local base and later something totally opposite when talking to Western media. https://t.co/kxA0wd1WbE