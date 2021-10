पाकिस्तानी एंकर बोले- शाहरुख खान भारत छोड़ें, परिवार संग आ जाएं Pakistan

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान चार अक्टूबर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में हैं और उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है. आर्यन खान को क्रूज पर चल रही एक रेव पार्टी से हिरासत में लिया गया था. एनसीबी का आरोप है कि आर्यन खान ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हैं. 23 साल के आर्यन खान की गिरफ्तारी का मुद्दा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी छाया हुआ है.

पाकिस्तान के तमाम स्टार्स, और सेलिब्रिटी भी आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हैं. अब पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर वकार ज़ाका ने भी शाहरुख खान के समर्थन में ट्वीट किया है.

पाकिस्तान के होस्ट वकार ज़ाका ने ट्वीट किया, "शाहरुख खान सर, आप भारत छोड़िए और अपने परिवार के साथ पाकिस्तान आकर बस जाइए. नरेंद्र मोदी सरकार आपके परिवार के साथ जो कर रही है, वह बिल्कुल गलत है. मैं शाहरुख खान के साथ खड़ा हूं." इस ट्वीट के बाद वो जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं.

Sir @iamsrk leave India and shift to Pakistan along with ur family - this is bullshit what @narendramodi Govt is doing with ur family , I stand with SKR