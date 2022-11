एक ट्वीट और कंगाल हो गया अरबपति... रातोरात गंवाई इतनी बड़ी रकम!

अरबपति सैम बैंकमैन-फ्राइड को तगड़ा झटका लगा है. उन्हें 24 घंटे के अंदर करीब 1167 अरब रुपये का नुकसान हुआ है. उनकी नेटवर्थ में लगभग 94% की बड़ी गिरावट आई है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी अरबपति की संपत्ति में एक दिन में आने वाली यह सबसे बड़ी गिरावट है.

30 साल के सैम बैंकमैन-फ्राइड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज (Cryptocurrency Exchange) FTX के फाउंडर और पूर्व सीईओ हैं. वित्तीय संकट के बीच उन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है. कहा जा रहा है कि एक ट्वीट ने बैंकमैन-फ्राइड को कंगाल कर दिया और उनके क्रिप्टो साम्राज्य का पतन हो गया.

दरअसल, सैम बैंकमैन-फ्राइड की संपत्ति में इतनी बड़ी गिरावट तब आई जब उन्‍होंने ट्वीट कर ऐलान किया कि उनके क्रिप्‍टो एक्सचेंज FTX को प्रतिद्वंद्वी बिनांस (Binance) खरीदने जा रहा है. ट्विटर पर फ्राइड को SBF के नाम से जाता है.

फ्राइड के इस ऐलान के बाद बिनांस के हेड चैंगपेंग झाओ का भी ट्वीट आया. इसमें उन्होंने लिखा कि FTX नकदी के संकट से गुजर रहा है. इसको खरीदने के लिए समझौता पत्र पर साइन कर दिया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, FTX बिकने की खबर आने से पहले सैम बैंकमैन-फ्राइड की कुल संपत्ति 15.2 अरब डॉलर (1224 अरब रुपये के करीब) थी. लेकिन रातोंरात उनकी संपत्ति में करीब 14.6 अरब डॉलर की कमी आ गई, यानी 1176 अरब रुपये का नुकसान. अरबपति के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था.

1) Hey all: I have a few announcements to make.



Things have come full circle, and https://t.co/DWPOotRHcX’s first, and last, investors are the same: we have come to an agreement on a strategic transaction with Binance for https://t.co/DWPOotRHcX (pending DD etc.).