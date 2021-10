Nobel Prize 2021: भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जलवायु संबंधी खास खोज पर इन तीन वैज्ञानिकों को मिला नोबेल पुरस्कार

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज (Royal Swedish Academy of Sciences) ने भौतिक विज्ञान के लिए साल 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों का ऐलान कर दिया है. इस बार भौतिकी नोबेल पुरस्कार जापान, जर्मनी और इटली के वैज्ञानिकों को दिया गया है.

पैनल के मुताबिक, सुकुरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन और जॉर्जियो परिसी को जलवायु संबंधी खोज में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है.

