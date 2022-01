New York Fire: अपार्टमेंट में आग लगने से 19 जिंदगियां खत्म, 9 बच्चे भी शामिल

न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स इलाके में रविवार को भयंकर आग लगने से 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. मृत्कों की संख्या में 9 बच्चे भी शामिल रहे. अभी कम से कम 32 लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं. उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. बताया गया है कि आग एक अपार्टमेंट के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर लगी थी. घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे की बताई गई है.

शुरुआती जांच के बाद आग का कारण एक इलेक्ट्रिक हीटर बताया जा रहा है. हीटर में ही कुछ खराबी हुई और फिर अपॉर्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर आग लग गई. फिर धीरे-धीरे आग की लपटे दूसरे फ्लोर तक जा पहुंचीं और पूरे अपार्टमेंट में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर कम से कम 200 फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंचीं और फिर बड़े स्तर पर रेस्क्यू शुरू किया गया. कई लोगों को बचाया गया, लेकिन कई उस आग में बुरी तरह झुलस भी गए. मेयर एरिक एडम्स इस आग की घटना से स्तबध रह गई हैं. वे इसे बीते सालों की सबसे भीषण आग की घटना मान रही हैं.

अब जिन लोगों का अपार्टमेंट से सफल रेस्क्यू हुआ है, वो सभी खौफजदा करने वाली यादें ताजा कर रहे हैं. एक शख्स ने बताया कि फायर अलार्म बजा था, लेकिन उसे लगा कि ये फेक है और वो अपने रूम में ही रहा. लेकिन जब उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, तब जाकर वो हरकत में आया. लेकिन आग का धुंआ पूरे अपार्टमेंट में फैल चुका था. बाहर आग का धुंआ इतना ज्यादा था, बिल्डिंग से नीचे जाना मुमकिन नहीं हुआ. फिर उस शख्स ने इंतजार करने की ठानी और फिर रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH