दिल्ली: लाजपत राय मार्केट में भीषण आग, पलभर में राख हुईं कई दुकानें

दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाजपत राय मार्केट में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई. बताया जा रहा है कि यह आग यहां स्थित एक दुकान में लगी. इसके बाद कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं. आग बुझाने के लिए मौके पर 13 फायर टेंडर्स पहुंचीं. इसके बाद आग पर काबू पाया गया. बताया जा रहा है कि आग में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, लाजपत राय मार्केट में आग लगने की घटना में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है. फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.

बताया जा रहा है कि अभी आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है. पुलिस के मुताबिक, उन्हें सुबह 04:43 बजे आग लगने के बारे में फोन पर सूचना मिली. इसके बाद भारी संख्या में पुलिसबल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचीं. आग पर काबू पा लिया गया है. अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

Delhi: Visuals from Lajpat Rai Market in Chandni Chowk where a fire broke out early morning today pic.twitter.com/faNkAbjpWc