ईरान में क्यों अचानक अपने बाल कटवाने लगीं मुस्लिम महिलाएं? सरकार के फूले हाथ-पांव

ईरान में हिजाब को लेकर पुलिस कस्टडी में हुई लड़की की मौत के बाद बवाल बढ़ता ही जा रहा है. आवाम की महिलाएं और लड़कियां सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरी हुई हैं. ईरान में हिजाब पहनने के सख्त कानून के बावजूद महिलाएं हिजाब उतारकर और कई जगहों पर हिजाब जलाकर अपना विरोध जता रही हैं. इसी बीच ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें ईरानी लड़कियां इस विरोध में अपने बालों को कैंची से काटते हुए नजर आ रही हैं.

22 साल की ईरानी लड़की महसा अमिनी की बीते शुक्रवार को मौत हुई. मीडिया रिपोर्ट्स में मौत का कारण का हार्ट अटैक बताया जा रहा है. उस समय महसा पुलिस हिरासत में थीं.

बीबीसी के अनुसार, घटना के समय मौजूद रहे गवाहों का कहना है कि महसा अमिनी को तेहरान से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने में ले जाया गया था. हालांकि, पुलिस ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हिरासत के दौरान अमिनी को अचानक हार्ट अटैक हुआ था.

दूसरी ओर, महसा अमिनी के परिवार का दावा है कि महसा बिल्कुल स्वस्थ थीं. उनका आरोप है कि पुलिस हिरासत में ही कुछ ऐसा हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई.

Iran: Women cutting their hair in protest to Mahsa (Zhina) Amini’s death, 22-y-o Kurdish woman who died on 16Sep after going into a coma in police custody, arrested over “violating” Islamic hijab rules. (@ShinD1982, @negarkardan) #MahsaAmini #مهسا_امینیpic.twitter.com/kV7mIqLKX2 — Khosro Kalbasi (@KhosroKalbasi) September 18, 2022

सोशल मीडिया पर मौत की खबर फैलते ही मचा बवाल

ईरानी लड़की महसा की मौत के बाद जिस स्तर का बवाल ईरान में हो रहा है, दूर-दूर तक किसी अथॉरिटी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा. महसा के समर्थन में काफी तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं. कई जगह ऐसे हालात भी हुए कि सुरक्षाकर्मियों को फायरिंग का सहारा लेना पड़ गया.

ईरान की राजधानी तेहरान में महिलाओं ने महसा की मौत का जोरदार विरोध करते हुए जमकर विरोध-प्रदर्शन किया. विरोध के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं जमा हो गईं, जो बाद में सुरक्षाकर्मियों पर भारी पड़ने लगीं. उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए.

सोशल मीडिया पर भी कई ऐसी वीडियो वायरल हुई, जिनमें महिलाएं प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं. काफी महिलाओं ने विरोध को अनोखा रूप देते हुए अपने बालों को काटते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की हैं, जो काफी वायरल हो रही हैं.

Iran: Here is a another girl cutting her hairs to protest Masha Amini's death by Iranian police.#MashaAmini pic.twitter.com/8z8aHHZaDK — Fazila Baloch🌺☀️ (@IFazilaBaloch) September 18, 2022

ईरानी लड़की महसा अमिनी के अंतिम संस्कार पर भी हंगामा

महसा अमिनी को इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार, उन्हें होमटाउन साकेज में दफनाया गया, जो ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में पड़ता है. इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिनमें काफी लोगों ने प्रदर्शन भी किया. उन्हें रोकने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी.

महसा अमिनी की मौत और यह प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं, जब ईरान में महिलाओं के साथ दमनकारी प्रताड़ना की रिपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है. जो महिलाएं इस्लामिक अनुसार अपना ड्रेस कोड नहीं कर रही हैं, उन्हें सरकारी दफ्तरों और बैंकों में जाने से रोका जा रहा है. इसी साल की शुरुआत में महिलाओं के विज्ञापनों में आने पर भी रोक लगा दी गई थी.

Girls in Iran revolt & publicly remove their Hijabs in protest against brutal murder of #MahsaAmini a 22 yr old Girl,Killed by Moral Police demons 4 not wearing Hijab. Girls lead revolution against Forced #Hijab Compulsion & Cruelty inflicted on them by Extremist Radical Monsters pic.twitter.com/KzCdFIihSz September 17, 2022

क्या है इस्लामिक देश ईरान में महिला ड्रेस कोड का नियम

ईरान एक इस्लामिक देश है, जो शरिया कानून पर चलता है. ईरान में सात साल से ज्यादा की किसी भी लड़की को अपने बालों को कवर करने के बाद ही बाहर निकलने की अनुमति है. साथ ही इसी उम्र के बाद से लड़कियों को लंबे और ढीले कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है.

बीते पांच जुलाई को भी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हिजाब कानून लागू किया था, जो एक तरह की नई पाबंदी महिला और लड़कियों पर ईरान में लगाई गई है. अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है.

नियम तोड़ने वाले पर कई बार जुर्माना तो कई बार गिरफ्तारी भी कर ली जाती है. तेहरान से भी महसा अमिनी को हिजाब को लेकर ही हिरासत में लिया गया था, जिसकी बाद में पुलिस हिरासत में ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई. नीचे ट्वीट्स में देखिए किस तरह चल रहा है ईरान में प्रदर्शन.

This woman removed her hijab and threw it in the air in front of security forces and dared them to arrest her. Men cheered for her.

This is Sanandaj & people took to the streets to protest against the murdering of #MahsaAmini who was beaten to death by hijab police in Iran. pic.twitter.com/QwAsomPmFl — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 18, 2022

ऊपर ट्वीट में ईरानी लड़की महसा अमिनी के विरोध में काफी लोग जमा हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं. वीडियो में एक महिला अपना हिजाब उतारकर उसे ऊपर उछालते हुए भी नजर आ रही है.