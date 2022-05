श्रीलंका में भयानक हिंसा, महिंदा राजपक्षे के पैतृक घर को भीड़ ने फूंक डाला

आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका अब हिंसा की चपेट में आता देखा जा रहा है. सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा के बाद भी भीड़ की नाराजगी कम होती नहीं देखी जा रही है. हिंसक भीड़ ने महिंदा राजपक्षे के पूर्वजों के घर को आग लगाकर फूंक डाला.

हंबनटोटा में राजपक्षे परिवार के पैतृक घर 'मेदामुलाना वालवा' में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी. आग से घर पूरी तरह जल गया. घटना के वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसमें घर के अंदर आग लगी देखी जा रही है. इसके अलावा, नेगोंबो में एवेनरा गार्डन होटल हमले में एक लेम्बोर्गिनी समेत कई वाहन नष्ट हो गए.

MEDAMULLANA SET ON FIRE 🔥



The ancestral home of the Rajapaksa family in Medamullana, Hambantota set on fire by protesters. #lka #SriLankaEconomicCrisis #SriLankaCrisis pic.twitter.com/llDnvcMIGu