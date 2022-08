शेर के बाड़े में चला गया शख्स, फिर जो हुआ वो दिल दहला देगा

अफ्रीकी देश घाना के एक चिड़ियाघर में उस समय दिल दहलाने वाला हादसा हो गया, जब वहां बाड़े में कैद शेर ने उसके पास आए एक शख्स पर हमला कर दिया. शेर के घातक अटैक में शख्स बुरी तरह घायल हो गया और कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई. चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की गई है. हालांकि, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि मृतक बाड़े के तार कूदकर शेर के पास क्यों गया था.

घाना की राजधानी अकरा के चिड़ियाघर में यह हादसा हुआ है. चिड़ियाघर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 28 अगस्त करीब दोपहर 12 बजे जू अधिकारियों ने देखा कि एक मध्य उम्र का शख्स सिक्योरिटी फेंसिंग फांदकर शेरों के बाड़े में अवैध तरीके से घुस गया. जहां उसे देखते ही एक शेर ने तेजी के साथ अटैक कर दिया.

शेर के हमले में बुरी तरह हुआ था घायल

जू की ओर से बयान में बताया गया कि शेर के हमले के बाद वह शख्स बुरी तरह घायल हो गया. इसके बाद जू प्रशासन की ओर से बड़ी मुश्किल से शेरों को शांत करके एक सुरक्षित जगह ले जाया गया और घायल शख्स को बाड़े से बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी गई. उस समय तक घायल शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसके शव को मोर्चरी पहुंचा दिया.

चिड़ियाघर की ओर से अपने बयान में आगे कहा गया कि हम बताना चाहते हैं कि शेर, शेरनी और दो शावक जू में ही पूरी तरह सुरक्षित हैं. जू की ओर से कहा गया कि आम लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कोई भी शेर अकरा जू से नहीं भागा है. सभी शेर यही पर मौजूद हैं.

घटना के बाद फॉरेस्ट्री कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव और डिप्टी मिनिस्टर ऑफ लैंड्स एंड नेचुरल रिसोर्स ने चिड़ियाघर का दौरा किया और सभी चीजों की जानकारी ली.

घटना की जांच में जुटी घाना पुलिस

चिड़ियाघर में शेर के हमले में मारे गए शख्स को लेकर घाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में जांच की शुरुआत कर दी है. पुलिस ने कहा कि 28 अगस्त को चिड़ियाघर में मृत मिले शव की अभी तक पहचान नहीं की गई है.

