Kim Kardashian ने 'हत्यारे' के लिए किया ट्वीट, 110 से 10 साल हुई सजा

Kim Kardashian Tweets On Drive: अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर जिसे 110 साल की सजा सुनाई गई थी, उसकी सजा अब घटाकर 10 साल कर दी गई है. दरअसल, इस ट्रक ड्राइवर पर आरोप था कि उसने अपने ट्रक से 25 अप्रैल 2019 को दो दर्जन से अधिक वाहनों में टक्‍कर मार दी थी. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई थी. ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था. जिस कारण ये हादसा हुआ.

इसके बाद 26 साल के ट्रक ड्राइवर Rogel Aguilera Mederos को 110 साल की सजा सुनाई गई थी. लेकिन ड्राइवर की सजा के खिलाफ और रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया. इनमें किम कार्दशियन (Kim Kardashian) भी शामिल थीं. किम ने भी ड्राइवर की रिहाई के लिए लगातार ट्वीट किए थे. जिसके बाद अब उसकी सजा Colorado के Governor Jared Polis ने घटा दी है. किम लगातार इस सजा का विरोध कर रहीं थीं.

I know everyone has been posting about Rogel Aguilera-Mederos this week. I took a deep dive in it to figure out what the situation is. pic.twitter.com/617xtcGOMK — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2021

Another shocking and unfair part of this case is that the judge didn’t want to sentence him to such a lengthy sentence. However, because of the mandatory minimums in Colorado, his hands were tied. Mandatory minimums take away judicial discretion and need to end. December 21, 2021