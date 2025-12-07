कनाडा के पूर्व PM ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते पर लगी मोहर! पॉप स्टार ने शेयर की जापान ट्रिप की फोटो

पॉप स्टार कैटी पेरी (Katy Perry) और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने शनिवार 6 दिसंबर 2025 को अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिया है. पेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जापान यात्रा की कई फोटो और वीडियो शेयर किए, जिसमें दोनों पहली बार सोशल मीडिया पर एक साथ नजर आए. इससे पहले अक्टूबर में दोनों को साथ देखा गया था.
दरअसल, कैटी पेरी ने अपनी चल रही 'लाइफटाइम्स टूर' के हिस्से के तौर पर इस यात्रा की फोटो और वीडियोज शेयर किए. एक फोटो में पेरी और 53 वर्षीय ट्रूडो एक साथ सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक वीडियो में दोनों को साथ में खाना खाते और एक आर्ट एग्जीबिट में समय बिताते देखा जा सकता है. पेरी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “टोक्यो टाइम्स ऑन टूर एंड मोर (sic)”.
पूर्व जापानी पीएम किशिदा से मुलाकात
टोक्यो में कैटी पेरी और ट्रूडो ने बुधवार 3 दिसंबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और उनकी पत्नी युको से भी मुलाकात की. किशिदा ने X पर क्रिसमस ट्री के पास ली गई एक फोटो शेयर की और पेरी को ट्रूडो की 'पार्टनर' बताया. उन्होंने जापानी भाषा में लिखा, “पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टनर के साथ जापान आए और मेरी पत्नी और मुझे लंच के लिए जॉइन किया.”
किशिदा ने ट्रूडो के साथ अपनी पुरानी साझेदारी को याद करते हुए लिखा, “प्रधानमंत्री के रूप में उनकेकार्यकाल के दौरान, हम कई बार मिले और जब मैं कनाडा गया, तब हमने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर काम किया, जिसमें ‘जापान-कनाडा एक्शन प्लान’ तैयार करना भी शामिल था. मुझे खुशी है कि हम इस तरह अपनी दोस्ती बनाए हुए हैं.”
ट्रूडो ने भी सोशल मीडिया पर किशिदा के लिए यही भाव व्यक्त करते हुए लिखा, “आपसे मिलकर अच्छा लगा किशिदा. कैटी और मुझे आपके और युको के साथ बैठने का मौका मिलने पर बेहद खुशी हुई. आपके दोस्ताना संबंधों और अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था तथा सभी के बेहतर भविष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद.”
मॉन्ट्रियल में मिलने के बाद डेटिंग की हुई शुरुआत
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेरी और ट्रूडो की डेटिंग इस साल गर्मियों की शुरुआत में मॉन्ट्रियल में मिलने के बाद शुरू हुई थी. दोनों ही हाल ही में अपने पुराने रिश्तों से अलग हुए थे. पेरी जून में ऑरलैंडो ब्लूम से अलग हो गई थीं, जबकि ट्रूडो ने 2023 में अपनी पत्नी सोफी ग्रेगोइरे से 18 साल की शादी के बाद अलगाव की घोषणा की थी.
इस कपल को जानने वाले एक सूत्र ने पीपल मैगजीन को बताया कि ट्रूडो मॉन्ट्रियल में अपनी डेट्स के बाद से ही ग्रैमी नॉमिनी पेरी को फॉलो कर रहे थे. सोर्स ने आगे कहा, "वह टूर ब्रेक के दौरान उनसे मिलने के लिए कैलिफोर्निया भी गए थे. उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग है. उन्हें वह अट्रैक्टिव लगते हैं. वह बहुत रिस्पेक्टफुल रहे हैं."
कैटी पेरी और ट्रूडो 25 अक्टूबर को पेरिस में एक कैबरे शो में पहली बार एक कपल के तौर पर पब्लिक में दिखे, जिससे उनके रिलेशनशिप की अफवाहों की पुष्टि हो गई थी. उस शाम की तस्वीरों में दोनों वेन्यू से निकलते समय हाथ पकड़े हुए और मुस्कुराते हुए दिखे.