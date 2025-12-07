scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कनाडा के पूर्व PM ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते पर लगी मोहर! पॉप स्टार ने शेयर की जापान ट्रिप की फोटो

कैटी पेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जापान यात्रा की कई फोटो और वीडियो शेयर किए, जिसमें दोनों पहली बार सोशल मीडिया पर एक साथ नजर आए. टोक्यो में कैटी पेरी और ट्रूडो ने बुधवार 3 दिसंबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और उनकी पत्नी युको से भी मुलाकात की.

Advertisement
X
जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी ने अपने रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल किया (Photo: Instagram/katyperry)
जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी ने अपने रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल किया (Photo: Instagram/katyperry)

पॉप स्टार कैटी पेरी (Katy Perry) और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने शनिवार 6 दिसंबर 2025 को अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिया है. पेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जापान यात्रा की कई फोटो और वीडियो शेयर किए, जिसमें दोनों पहली बार सोशल मीडिया पर एक साथ नजर आए. इससे पहले अक्टूबर में दोनों को साथ देखा गया था. 

दरअसल, कैटी पेरी ने अपनी चल रही 'लाइफटाइम्स टूर' के हिस्से के तौर पर इस यात्रा की फोटो और वीडियोज शेयर किए. एक फोटो में पेरी और 53 वर्षीय ट्रूडो एक साथ सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक वीडियो में दोनों को साथ में खाना खाते और एक आर्ट एग्जीबिट में समय बिताते देखा जा सकता है. पेरी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “टोक्यो टाइम्स ऑन टूर एंड मोर (sic)”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

पूर्व जापानी पीएम किशिदा से मुलाकात

टोक्यो में कैटी पेरी और ट्रूडो ने बुधवार 3 दिसंबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और उनकी पत्नी युको से भी मुलाकात की. किशिदा ने X पर क्रिसमस ट्री के पास ली गई एक फोटो शेयर की और पेरी को ट्रूडो की 'पार्टनर' बताया. उन्होंने जापानी भाषा में लिखा, “पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टनर के साथ जापान आए और मेरी पत्नी और मुझे लंच के लिए जॉइन किया.”

सम्बंधित ख़बरें

Justin Trudeau, Katy Perry, sophie
'इंसान हूं, असर होता है...', ट्रूडो-कैटी पेरी के खुलेआम रोमांस पर छलका पूर्व पत्नी का दर्द 
फिर साथ नजर आए जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी (Photo: Screengrab)
पेरिस में रोमांस... हाथों में हाथ डाले नजर आए Ex-पीएम ट्रूडो और कैटी पेरी 
केटी पैरी को डेट कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो (Photo: X)
बीच समंदर कैटी पेरी को Kiss करते नजर आए शर्टलेस ट्रूडो, तस्वीरें हुईं वायरल 
जस्टिन ट्रूडो और केटी पैरी का सीक्रेट डिनर (Photo: TMZ)
पॉप सेंसेशन केटी पैरी को डेट कर रहे ट्रूडो? कनाडा के रेस्तरां में सीक्रेट डिनर की तस्वीरों ने चौंकाया 
katy perry trolled
स्पेस ट्रिप पर गईं Katy Perry, अब हो रही ट्रोलिंग 
Advertisement

किशिदा ने ट्रूडो के साथ अपनी पुरानी साझेदारी को याद करते हुए लिखा, “प्रधानमंत्री के रूप में उनकेकार्यकाल के दौरान, हम कई बार मिले और जब मैं कनाडा गया, तब हमने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर काम किया, जिसमें ‘जापान-कनाडा एक्शन प्लान’ तैयार करना भी शामिल था. मुझे खुशी है कि हम इस तरह अपनी दोस्ती बनाए हुए हैं.”

ट्रूडो ने भी सोशल मीडिया पर किशिदा के लिए यही भाव व्यक्त करते हुए लिखा, “आपसे मिलकर अच्छा लगा किशिदा. कैटी और मुझे आपके और युको के साथ बैठने का मौका मिलने पर बेहद खुशी हुई. आपके दोस्ताना संबंधों और अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था तथा सभी के बेहतर भविष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद.”

मॉन्ट्रियल में मिलने के बाद डेटिंग की हुई शुरुआत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेरी और ट्रूडो की डेटिंग इस साल गर्मियों की शुरुआत में मॉन्ट्रियल में मिलने के बाद शुरू हुई थी. दोनों ही हाल ही में अपने पुराने रिश्तों से अलग हुए थे. पेरी जून में ऑरलैंडो ब्लूम से अलग हो गई थीं, जबकि ट्रूडो ने 2023 में अपनी पत्नी सोफी ग्रेगोइरे से 18 साल की शादी के बाद अलगाव की घोषणा की थी.

इस कपल को जानने वाले एक सूत्र ने पीपल मैगजीन को बताया कि ट्रूडो मॉन्ट्रियल में अपनी डेट्स के बाद से ही ग्रैमी नॉमिनी पेरी को फॉलो कर रहे थे. सोर्स ने आगे कहा, "वह टूर ब्रेक के दौरान उनसे मिलने के लिए कैलिफोर्निया भी गए थे. उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग है. उन्हें वह अट्रैक्टिव लगते हैं. वह बहुत रिस्पेक्टफुल रहे हैं."

Advertisement

कैटी पेरी और ट्रूडो 25 अक्टूबर को पेरिस में एक कैबरे शो में पहली बार एक कपल के तौर पर पब्लिक में दिखे, जिससे उनके रिलेशनशिप की अफवाहों की पुष्टि हो गई थी. उस शाम की तस्वीरों में दोनों वेन्यू से निकलते समय हाथ पकड़े हुए और मुस्कुराते हुए दिखे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement