काबुल एयरपोर्ट के पास दागी गईं मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया हमला

अफगानिस्तान के काबुल में सोमवार सुबह फिर रॉकेट दागे गए हैं. सुबह करीब 6.40 बजे यहां काबुल एयरपोर्ट के पास रॉकेट्स से हमला किया गया है. इन रॉकेट्स को एक वाहन पर रखकर एयरपोर्ट की ओर दागा गया था.



इन रॉकेट्स के कारण अलग-अलग जगहों पर धुएं का गुबार उठ रहे हैं, कई जगह आग भी लगी है और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है. यहां से चार मिसाइलें दागी गई थीं, इनमें से एक सीधे एक घर में जाकर लगी.

Third Footage- Rockets were fired through this vehicle toward Kabul airport pic.twitter.com/ACCe7IFANj