कोरोना: बाइडन ने शपथ ग्रहण से पहले किया 1.9 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज का ऐलान

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोरोना महामारी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज का ऐलान किया है. इस प्रस्ताव को 'अमेरिकन रेस्क्यू प्लान' नाम दिया गया है. इसके तहत, कोरोना संकट से प्रभावित हुए अमेरिकी परिवारों और कारोबारियों को राहत देने की कोशिश की गई है.

बाइडन के 1.9 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज के तहत अधिकतर अमेरिकियों को सीधे 1400 डॉलर (करीब 102,258 रुपए) की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके अलावा, बेरोजगारी भत्ता प्रति हफ्ते 300 डॉलर से बढ़ाकर प्रति हफ्ते 400 डॉलर कर दिया गया है. बाइडन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं.

अमेरिका में कोरोना महामारी से अब तक 3.8 लाख अमेरिकी नागरिकों की जानें जा चुकी हैं. अमेरिका में हर दिन कोरोना के दो लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और 2000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं.

पैकेज का ऐलान करते हुए जो बाइडन ने कहा, "मुझे पता है कि ये आसान नहीं है लेकिन अमेरिका अगर ऐसा करने में नाकाम रहता है तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. हमें कोरोना वायरस पर नियंत्रण और अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना है. इंसानों पर गंभीर संकट है और हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हैं. हमें अभी कदम बढ़ाना होगा और जो कुछ करना है, अभी करना होगा."

We have no time to waste when it comes to getting this virus under control and building our economy back better. Tune in as I announce my American Rescue Plan. https://t.co/4YAg0nhJMn