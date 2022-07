टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर भाषण देते वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की गलती, Elon Musk ने किया ये तंज

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने भाषण के दौरान एक छोटी सी गलती कर बैठे. दरअसल, वह टेली प्रॉम्पटर को देखकर अपना भाषण पढ़ रहे थे. इस दौरान उन्होंने गलती से एक वाक्य बोल दिया 'रिपीट द लाइन'. उनकी इस गलती पर टेस्ला के CEO Elon Musk मस्क ने तंज किया है. Elon ने ट्विटर पर साल 2004 में आई कीफिल्म 'एंकरमैन: द लीजेंड ऑफ रॉन बरगंडी' के एक सीन की फोटो शेयर की है. एलन मस्क ने इस फोटो तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा "जो टेलीप्रॉम्प्टर नियंत्रित करता है, वही असली राष्ट्रपति है".

एलन मस्क ने जिस फोटो को शेयर किया है वह काफी चर्चित फिल्म का सीन है. जिसमें फिल्म के हीरो की ओर से की गई इसी तरह की गलती को दिखाया गया है. जिसमें वह टेलीप्रॉम्प्टर में हुई गलती के कारण अपना नाम भी पढ़ता है.

राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं 'रिपीट द लाइन'.

Whoever controls the teleprompter is the real President! pic.twitter.com/1rcqmwLe9S