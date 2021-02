जापान में 7.1 की तीव्रता का आया शक्तिशाली भूकंप, कुछ इलाकों में नुकसान की खबर

जापान के फुकुशिमा प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है. कुछ इलाकों में नुकसान की भी खबर है. बताया जा रहा है कि भूकंप का असर राजधानी टोक्यो तक में महसूस किया गया, जहां भूकंप की तीव्रता 4.0 रही.

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि एहतियात के तौर पर तटवर्ती इलाकों के आसपास लोगों को ना जाने की सलाह दी गई है क्योंकि आफ्टरशॉक्स जारी रह सकते हैं. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने जानकारी दी है कि नामेई के उत्तर-पूर्व 90 किलोमीटर की दूरी पर करीब 7.0 रिक्टर तीव्रता का भूकंप आया था. ये भूकंप का खतरनाक स्तर है.

I did not have the calm to record video during the shaking myself... just jumped out of bed to find a safer place away from my wall hanging and contemplated putting on shoes and a jacket.



Some really have their phones on them at all times. Glad he was safe. https://t.co/Xjv1NC689Y