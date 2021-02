जब भूकंप की वजह से घरों से बाहर भाग रहे थे लोग, तब क्या कर रहे थे राहुल गांधी?

एक तरफ शुक्रवार को रात साढ़े दस के करीब पूरे देश में भूकंप के तीव्र झटकों की वजह से दहशत में लोग घर के बाहर भाग रहे थे, तो कुछ लोग सोशल साइट्स पर यह बताने में व्यस्त थे कि उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए हैं. वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी इस दौरान भी कूल, काम और कलेक्टेड बैठे हुए थे. दरअसल जब भारत, भूकंप के झटके महसूस कर रहा था तब राहुल गांधी शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपेश चक्रवर्ती के साथ वर्चुअल बातचीत कर रहे थे. राहुल फिलहाल दो दिवसीय दौरे पर राजस्थान में हैं.

वीडियो में भी स्पष्ट देखा जा सकता है कि वर्चुअल बातचीत के दौरान वो सोशल मीडिया ट्रोलिंग और मीडिया सेंसरशिप से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे. राहुल गांधी जवाब देते हुए एक सेकंड के लिए रुकते हैं और सभी को बताते हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं. इसके बाद वो मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब देने लगते हैं.

इस वीडियो में राहुल यह कहते सुने जा सकते हैं कि वैसे मुझे लगता है भूकंप आया है. उसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, ''मैं पूरा कमरा हिलता हुआ महसूस कर सकता हूं.''

राहुल गांधी के इस रिएक्शन को लेकर अब ट्वीटर पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. हसीबा नाम की एक लेडी अपने ट्विटर हैंडल से लिखती हैं, मुझे राहुल गांधी का वो रिएक्शन बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने भूकंप को लेकर मुस्कुराते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और फिर लाइव सेशन पर पूछे जा रहे सवालों के जवाब देने लगे.

