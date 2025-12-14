scorecardresearch
 
सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर ISIS का बड़ा हमला, दो जवान और एक नागरिक की मौत

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, शनिवार को सेंट्रल सीरिया में इस्लामिक स्टेट के हमले में दो अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई. दावा किया जा रहा है कि कई अमेरिकी और सीरियाई सुरक्षा बलों के जवान घायल हुए हैं. यह बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद अमेरिकी सैनिकों पर हुआ पहला घातक हमला है.

2019 में ISIS को क्षेत्रीय रूप से हराया जा चुका है लेकिन उसके स्लीपर सेल अब भी सीरिया में सक्रिय हैं. (File Photo: AP)
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि शनिवार को सेंट्रल सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह के हमले में दो अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई. इस हमले में तीन अन्य लोग घायल हुए हैं. रक्षा अधिकारियों के अनुसार, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से हटने के एक साल बाद यह पहला हमला है, जिसमें सीरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों को जानमाल का नुकसान हुआ है.

सीरियाई सुरक्षा बल के जवान भी घायल
 
सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा कि मारे गए सैनिकों की पहचान 24 घंटे तक सार्वजनिक नहीं की जाएगी, ताकि उनके परिजनों को पहले सूचना दी जा सके. यह युद्ध विभाग की नीति के अनुसार किया जा रहा है. हमले की परिस्थितियों या घायलों की हालत को लेकर तुरंत कोई और जानकारी नहीं दी गई. न्यूज एजेंसी एपी ने यह जानकारी दी है.

सीरिया के सरकारी मीडिया ने बताया कि सेंट्रल सीरिया के एक ऐतिहासिक शहर में अमेरिकी सैनिकों की यात्रा के दौरान गोलियां चलीं, जिसमें कई लोग घायल हो गए. न्यूज एजेंसी SANA के मुताबिक यह गोलीबारी पाल्माइरा के पास हुई, जिसमें सीरिया की सुरक्षा बलों के दो सदस्य और कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए.

मार दिया गया हमलावर

स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया कि हमलावर को मार दिया गया है, हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई. एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वॉशिंगटन को इन रिपोर्ट्स की जानकारी है, लेकिन फिलहाल साझा करने के लिए कोई ठोस सूचना नहीं है.

ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि सीरिया के कम से कम तीन सुरक्षा कर्मी और कई अमेरिकी घायल हुए हैं. संस्था ने यह भी दावा किया कि हमलावर सीरिया की सुरक्षा बलों का ही सदस्य था.

अभी भी खतरा बने हुए हैं स्लीपर सेल

अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पूर्वी सीरिया में कई सौ सैनिक तैनात कर रखे हैं. हालांकि वर्ष 2019 में इस आतंकी संगठन को सीरिया में क्षेत्रीय रूप से हरा दिया गया था, लेकिन इसके स्लीपर सेल अब भी हमले करते रहते हैं. संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के अब भी 5,000 से 7,000 लड़ाके मौजूद हैं.

---- समाप्त ----
