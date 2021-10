बांग्लादेश में अब इस्कॉन मंदिर पर हमला, भीड़ ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की

बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की चेतावनी के बाद भी मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हमले के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. बांग्लादेश के नोआखाली में भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की. इतना ही नहीं मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ भी मारपीट की गई.

इस्कॉन की ओर से ट्वीट कर हमले की जानकारी दी गई. इस्कॉन ने हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं. इस्कॉन ने ट्वीट कर कहा, ''बांग्लादेश के नोआखाली में आज इस्कॉन मंदिर और श्रद्धालुओं पर भीड़ ने हिंसक हमला किया. मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा है और कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है. हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों को न्याय के दायरे में लाने की मांग करते हैं.

ISKCON temple & devotees were violently attacked today by a mob in Noakhali, Bangladesh. Temple suffered significant damage & the condition of a devotee remains critical.



We call on the Govt of Bangladesh to ensure the safety of all Hindus & bring the perpetrators to justice. pic.twitter.com/ZpHtB48lZi