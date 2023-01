मेलबर्न में हिंदू मंदिरों पर हमला, ऑस्ट्रेलिया ने कहा- बर्दाश्त नहीं करेंगे

ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक पिछले 15 दिनों में तीन हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बना चुके हैं. ताजा मामला मेलबर्न के अलबर्ट पार्क में स्थित इस्कॉन मंदिर का है. रविवार को खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर में ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिख दिया. वहीं दीवार पर भिंडरावाला को भी शहीद लिखा गया.

भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त बेरी ओ फेरेल ने मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी तरह की हेट स्पीच या हिंसा बर्दाश्त नहीं करता है. ऑस्ट्रेलिया सरकार इस मामले की जांच कर रही है.

I am gravely concerned by the mindless vandalism of Hindu temples in Victoria. Australia does not tolerate hate speech or violence and Australian authorities are investigating, says Australian High commissioner @AusHCIndia @barryofarrell