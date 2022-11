फीफा में अमेरिका से ईरान के हारने पर ईरानियों ने ही मनाया ऐसा शानदार जश्न, Video वायरल

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जब किसी देश की टीम किसी मैच में जीत हासिल करती है तो उस देश में जमकर जश्न मनाया जाता है. वास्तव में किसी भी खेल में अपनी टीम के जीतने पर लोगों की यही प्रतिक्रिया होती है. लेकिन ईरान के लोगों ने फीफा में अपनी ही टीम के हारने पर कुछ ऐसा किया जो आपको हैरान कर देगा. दरअसल, मंगलवार देर रात हुए फुटबॉल मैच में अमेरिका ने ईरान की टीम को हरा दिया जिसके बाद ईरान के लोगों ने इस हार का जमकर जश्न मनाया.

फुटबॉल मैच में खुद की ही टीम की हार को सेलिब्रेट कर रहे यह सभी लोग महसा अमीनी की मौत मामले में हो रहे प्रदर्शनों से जुड़े हैं. सोशल मीडिया पर मैच हारने पर मनाए जा रहे जश्न की फोटो-विडियो वायरल हो रहे हैं. वीडियो में काफी संख्या में लोग जश्न मनाते हुए नाचते-गाते नजर आ रहे हैं.

खास बात है कि ईरानी टीम की हार के बाद ट्विटर पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें लोग ना सिर्फ सड़कों पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि टायर जलाकर और चिल्लाकर अपनी खुशी भी बयां कर रहे हैं.

दरअसल, ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की हिजाब विवाद में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद से ही बवाल मचा हुआ है. महीनों से काफी संख्या में ईरानी लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इन प्रदर्शनों में काफी संख्या में लोगों की मौत भी हो गई है.

प्रदर्शनकारियों ने फीफा वर्ल्ड कप में अपनी टीम का समर्थन करने का इनकार कर दिया गया था. इसके बावजूद सरकार ने टीम को फीफा में हिस्सा लेने भेजा, जिस पर कई देशों ने भी नाराजगी जताई थी.

इस मामले में एक पत्रकार Joyce Karam ने ट्विटर पर कहा कि महसा अमीनी के होमटाउन साकेज समेत कई अन्य शहरों में भी ईरान के लोग पटाखे जलाकर जश्न मना रहे हैं. साकेज में तो लोगों ने अमेरिका का पहला गोल होते ही सेलिब्रेशन शुरू कर दिया था.

Surreal: Fireworks reportedly from Saqqez #Iran tonight celebrating US win over Iranian team at World Cup. Saqqez is #MahsaAmini ’s hometown, the woman whose death has sparked mass protests against regime pic.twitter.com/1qoXxmBkfK

वहीं Masih Alinejad नाम की एक यूजर ने कहा कि फुटबॉल मैच में ईरान की हार के बाद कुर्दिश-इरानी शहर कमयारन में जश्न मनाया गया. आज पूरा ईरान जश्न मना रहा है.

Celebration in the Kurdish-Iranian city of #Kamyaran as the regime’s national team has lost to the US in the #WorldCup.



Tonight, all over Iran, people are celebrating. Our #IranRevolution is stronger. Iranians want this regime out.#MahsaAmini pic.twitter.com/vdgBn0h7cX