ईरान: तेहरान के इविन जेल में लगी भीषण आग, 8 घायल, लोग बोले- गोलियां चलीं

ईरान की राजधानी तेहरान के इविन जेल में देर रात भीषण आग लग गई. इस जेल में कई राजनीतिक बंदी बंद हैं, दोहरी नागरिकता रखने वाले कैदियों को भी इसी जेल में रखा गया है. अभी तक आठ लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन चश्मदीद बता रहे हैं कि उन्होंने गोली चलने की भी आवाज सुनी है. ऐसे में जमीन पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है और कैदियों के परिवार वाले जेल के बाहर बवाल काट रहे हैं.

आग लगने का कारण साफ नहीं

इस घटना के कई वीडियो भी सामने आ गए हैं. एक वीडियो में आग की लपटे तो दिख ही रही हैं, साथ में धुएं का बड़ा गुबार भी खड़ा हो चुका है. अभी के लिए मौके पर कई एंबुलेंस और दूसरी गाड़ियां जाती दिख रही हैं. किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक जारी बयान में कहा गया है कि वित्तीय अपराध और चोरी में शामिल कुछ कैदियों के बीच में लड़ाई हो गई थी. लेकिन फायर डिपार्टमेंट अभी भी कुछ भी कहने से बच रहा है. वो आग लगने के कारण की जांच कर रहा है.

लोगों ने सुनी गोलियां चलने की आवाज

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को एक चश्मदीद ने बताया है कि इविन जेली की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को अभी के लिए बंद कर दिया गया है. मौके पर कई एंबुलेंस भी पहुंच गई हैं. एक दूसरे चश्मदीद ने दावा किया है कि गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है. लगातार गोलीबारी हो रही है. मौके पर स्पेशल फोर्स भी पहुंच चुकी है. एक और वीडियो सामने आया है जहां पर आग लगने के बाद बड़ी संख्या में लोग जेल के पास पहुंच गए हैं और उनकी तरफ से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनई के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है.

The infamous Evin prison in Tehran, Iran is on fire. Reports says gunfire heard.



The lives if prisoners are in danger.

Family members of prisoners are shocked and horrified. #MahsaAmini pic.twitter.com/JAdeuoZ9FM