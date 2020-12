कोरोना काल में आतंकी-अपराधियों ने खुद को किया मजबूत, इंटरपोल ने किया खुलासा

कोरोना काल में जब लोग अपनी जान बचाने की सोच रहे थे, तब आतंकी अपनी ताकत को बढ़ाने पर फोकस कर रहे थे. पैसा, क्राइम, नेटवर्क के क्षेत्र में आतंकियों ने इस पूरे काल में अपने आप को मजबूत किया. अंतरराष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल ने साल 2020 को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये दावा किया गया है.

इंटरपोल के मुताबिक, आतंकी समेत कई अन्य अपराधियों ने कोरोना काल में अपने आप को फायदा पहुंचाया है. इस दौरान पैसों के बेस को बढ़ाया गया है, अपने नेटवर्क को मजबूत किया गया और साथ ही अन्य क्षेत्रों में हाथ आजमाया गया.

इंटरपोल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अपराधियों की ओर से इस दौरान गलत जानकारियों को लोगों के बीच फैलाकर तनाव पैदा करने की कोशिश की गई.

इंटरपोल के मुताबिक, पश्चिमी देशों में कोरोना काल में दक्षिणपंथी लोगों को स्थिति मजबूत हुई है. आने वाले दिनों में भी पश्चिमी देशों में राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच टकराव बढ़ सकता है, ऐसे में पुलिस को हिंसा से निपटने की तैयारियां करनी होगी.

