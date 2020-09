India-Denmark Summit: पीएम मोदी बोले- समान सोच से वैक्सीन क्षेत्र में मिलेगी मदद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन के साथ डिजिटल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता की. India-Denmark Summit में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कई महीनों की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसे समान सोच वाले देशों का साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी है. वैक्सीन डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी इससे मदद मिलेगी.

पीएम ने कहा कि इस महामारी के दौरान भारत की उत्पादन क्षमताएं विश्व के लिए उपयोगी रही हैं. हम यही प्रयास वैक्सीन डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कर रहे हैं. हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी यही प्रयास है कि प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में भारत की क्षमताएं बढ़ें और वे विश्व के भी काम आएं. इस अभियान में हम ऑलराउंड रिफॉर्म पर जोर दे रहे हैं.

