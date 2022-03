पाकिस्तान: हिंदू लड़की की गोली मारकर हत्या, अपहरण में नाकाम होने पर वारदात को दिया अंजाम

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. यहां सोमवार को एक 18 साल की हिंदू लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि आरोपी ने लड़की को अगवा करने का प्रयास किया, लेकिन जब वह सफल नहीं हो सका, तो आरोपी ने गोली मारकर हत्या कर दी.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, यह पाकिस्तान के सिंध के रोही सुक्कूर का मामला है. यहां पूजा ओड ने हमलावरों का विरोध किया, तो उसे सड़क के बीच में लाकर गोली मार दी गई. पाकिस्तान में अल्पसंख्यक खासकर सिंध में हिंदू महिलाओं को अगवा किया जाता है, फिर उनका जबरन धर्मांतरण कराया जाता है.

पीपुल्स कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स और सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के मुताबिक, 2013 से 2019 के बीच में जबरन धर्मांतरण के 156 मामले दर्ज किए गए हैं. 2019 में सिंध सरकार ने जबरन धर्मांतरण और दूसरी शादी के खिलाफ बिल लाने का प्रयास किया. लेकिन कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया.

In the land of the pure where every day Hindu, Christian daughters are lost to abductions, forced conversions, marriages and Pakistan continues to be a bystander. Pooja Kumari Odh, an 18-year-old shot dead by Wahid Lashari on resisting abduction, conversion in Sukkur, Sindh. pic.twitter.com/7Yo6DQdp9R