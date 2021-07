जॉर्जिया: जब रिपोर्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया सरकार का विरोध, हिंसा में हुई थी साथी पत्रकार की मौत

जॉर्जिया (Georgia ) में बीते दिनों LGBTQ के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही बवाल जारी है. इस हिंसा में कई पत्रकारों (Journalists) को पीटा गया था, जबकि एक पत्रकार की मौत भी हो गई थी. इसी को लेकर जॉर्जिया के कई टीवी चैनल और पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. जहां जॉर्जिया सरकार के प्रतिनिधि द्वारा की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल पत्रकारों ने अपना विरोध दर्ज करवाया और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा. ये वीडियो तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है.

Journalists interrupt Government press briefing with protest



Journalists demand PM Irakli #Garibashvili's resignation over the death of journalist Aleksandre #Lashkarava and mass violence of July 5 which they say he incited with the morning statement on that day#TbilisiPogrom pic.twitter.com/SlrYfSI2WH