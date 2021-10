Colin Powell Death: नहीं रहे अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल, कोरोना से हुआ निधन

अमेरिका (America) के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल (Colin Powell) का सोमवार को कोरोना के कारण निधन हो गया है. कॉलिन 84 साल के थे. वह अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री थे. इसके अलावा वह ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन भी रह चुके थे.

रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक उनकी पूरी वैक्सीनेशन हो चुकी थी. कॉलिन के परिवार वालों ने दुख जताते हुए कहा, “हमने एक प्यार करने वाले पति, पिता, दादा और एक महान अमेरिकी को खो दिया है.”

Colin Powell, a former US secretary of state and Joint Chiefs of Staff chairman died of complications from #COVID19 today at the age of 84: Reuters



