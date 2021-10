'आतंक का केंद्र, लादेन को इमरान बताते हैं शहीद', UN में पाकिस्तान को भारत ने फिर लगाई लताड़

आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान दुनियाभर में कुख्यात है. भारत समेत कई देश पाकिस्तान को समय-समय पर आतंक के मसले पर लताड़ लगाते रहते हैं. हाल ही में यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिना नाम लिए फटकार लगाए जाने के बाद एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है. यूनाइटेड नेशन में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा है कि यूं तो यूएन में पाकिस्तान शांति और सुरक्षा की बात करता है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री इमरान खान वैश्विक आतंकवादी आसोमा बिन लादेन को शहीदों के रूप में महिमामंडित करते हैं. बता दें कि पिछले साल अल-कायदा के कुख्यात आतंकी ओसामा को इमरान खान ने शहीद बता दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हुई थी.

यूनाइटेड नेशन में भारत ने राइट-टू-रिप्लाई के तहत फर्स्ट कमेटी जनरल डिबेट में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया. भारत ने स्पष्ट रूप से कहा, ''पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि यहां शांति, सुरक्षा की बात करते हैं, जबकि उनके प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन जैसे वैश्विक आतंकवादियों को शहीदों के रूप में महिमामंडित करते हैं.'' पड़ोसी देश को आतंकवाद के मसले पर आड़े हाथों लेते हुए भारत ने आगे कहा, ''वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के सिद्धांतों की परवाह किए बिना बार-बार अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद में शामिल रहा है. मंचों पर झूठ फैलाने की पाकिस्तान की बेताब कोशिशें सामूहिक अवमानना की पात्र हैं.''

Pakistan permanent representative talks about peace, security here, while his PM glorifies global terrorists like Osama Bin Laden as martyrs: India in its Right of Reply at the 1st committee (Disarmament and International Security issues) General Debate pic.twitter.com/Z2Pn6X16t3