ट्वीट में समझा दीजिए... संपत्ति से 450 अरब रुपये दे दूंगा: एलन मस्क

अरबपति एलन मस्क (Elon Musk) ने अपने एक ट्वीट में कहा कि वह टेस्ला कंपनी के (Tesla Share) 6 अरब डॉलर के शेयर तुरंत बेचने को तैयार हैं. उन्होंने ये बात यूनाइटेड नेशंस (UN) के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (World Food Program) के डायरेक्टर डेविड बेसले (David Beasley) के बयान के बाद कही. बेसले ने कहा था कि दुनिया में भुखमरी की समस्या खत्म हो सकती है अगर एलन मस्क जैसे लोग आगे बढ़कर मदद करें. आइए जानते हैं पूरा मामला..

दरअसल, हाल ही में डेविड बेसले ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में दुनिया से भुखमरी खत्म करने को लेकर अपनी राय दी थी. उन्होंने कहा था कि दुनिया के दो सबसे अमीर लोग जेफ बेजोस (Jeff Bezos) और एलन मस्क (Elon Musk, Tesla) को इसके लिए आगे आने की जरूरत है.

बेसले ने आगे कहा- उनके (मस्क और बेजोस) "एकमुश्त" भुगतान की मदद से वैश्विक भुखमरी को हल किया जा सकता है. 4.2 करोड़ लोगों की मदद के लिए 6 अरब डॉलर की जरूरत है. रिसर्चर डॉक्टर एलि डेविड ने CNN के इंटरव्यू का एक स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर कर दिया, जिस पर एलन मस्क ने बेसले को जवाब दिया.

एलन मस्क का जवाब

बेसले को जवाब देते हुए एलन मस्क ने ट्वीट में लिखा- अगर यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यह समझा सके कि कैसे 6 अरब डॉलर (450 अरब रुपये से अधिक) से दुनिया भर की भुखमरी की समस्या खत्म हो सकती है, तो वह तुरंत 6 अरब डॉलर के टेस्ला कंपनी के शेयर बेचने को तैयार हैं.

