कच्चे तेल से लदे जहाज में लगी आग, श्रीलंका की मदद करने पहुंची इंडियन नेवी

भारत ने एक बार फिर एक अच्छे पड़ोसी होने का उदाहरण पेश किया. दरअसल, कच्चे तेल से लदे एक जहाज में आग लगने के बाद श्रीलंका की नेवी ने इंडियन कोस्ट गार्ड से मदद मांगी थी जिसके बाद भारत ने तुरंत बचाव दल को रवाना किया.

एपी की खबर के मुताबिक श्रीलंकाई नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि जहाज के 23 क्रू सदस्यों में से एक लापता है और एक अन्य घायल है. नेवी के प्रवक्ता कैप्टन इंडिका सिल्वा ने कहा कि आग न्यू डायमंड के इंजन कक्ष में लगी, जो कुवैत से कच्चे तेल को भारत ले जा रहा था और फिर फैल गई.

भारतीय नौसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इस बात की जानकारी दी गई है. ट्वीट में लिखा गया है कि श्रीलंका के तट से निकले एमटी न्यू डायमंड में आग लगने की घटना सामने आई है. क्षेत्र में मौजूद इंडियन नेवी के जहाजों को मिशन में लगाया गया है, उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन और मदद करने के लिए डायवर्ट कर दिया गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीलंका अधिकारियों के साथ मिलकर किया जा रहा है.

Fire reported onboard VLCC #MTNewDiamond off the coast of Sri Lanka.#IndianNavy ships Mission Deployed in the area, diverted to undertake rescue ops & render assistance.

Ops being carried out in close liaison with Sri Lanka Authorities.#RescueatSea#BridgesofFriendship pic.twitter.com/OG4UV4t1MV