CDS Bipin Rawat Death: सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर पाकिस्तानी सेना ने किया ये ट्वीट

CDS Bipin Rawat Death: पाकिस्तान की सेना ने सीडीएस बिपिन रावत की हेलिकॉप्टर क्रैश में हुई मौत को लेकर दुख जाहिर किया है. तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए हादसे में सीडीएस रावत की पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई है. इस खबर से पूरे देश में शोक की लहर है. पाकिस्तान से भी सीडीएस बिपिन रावत और इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की मौत पर लोग अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं.

पाकिस्तानी सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, "जनरल नदीम रजा, जनरल कमर जावेद बाजवा और सीओएएस (चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ) भारत में हुए हेलिकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हैं."

General Nadeem Raza, CJCSC & General Qamar Javed Bajwa, COAS express condolences on tragic death of #CDS General #BipinRawat , his wife and loss of precious lives in a helicopter crash in India

तमाम पाकिस्तानी भी सीडीएस बिपिन रावत की मौत की खबर पर दुख जाहिर कर रहे हैं. एम. नोमान नाम के यूजर ने लिखा, सीडीएस बिपिन रावत की मौत की खबर सुनकर सदमे में हूं. इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं.

Pained and shocked to hear the demise of CDS Gen Bipin Rawat and others. My deep condolences to all the near and dear ones of the departed souls. #BipinRawat