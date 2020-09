खुलासा: ब्रिटिश PM से लेकर शाही परिवार तक, चीनी कंपनी ने की ब्रिटेन के 40 हजार लोगों की जासूसी

चीन के नापाक इरादों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है. सोमवार सुबह को ही खुलासा हुआ कि चीन भारत के करीब दस हजार लोगों की निगरानी कर रहा है, जिसमें देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक शामिल हैं. अब एक ऐसा ही खुलासा ब्रिटेन को लेकर भी हुआ है, जहां एक चीनी कंपनी ने ब्रिटेन के 40 हजार लोगों की जासूसी की है.



ब्रिटिश अखबार द टेलिग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एक चीनी कंपनी ने करीब ब्रिटेन के 40 हजार लोगों का डाटाबेस तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल चीनी सरकार अपनी इंटेलिजेंस सर्विस के लिए कर रही हैं.



रिपोर्ट के अनुसार, इस कंपनी ने ब्रिटेन के बड़े राजनेताओं, बिजनेसमैन, अभिनेताओं का डाटा तैयार किया गया है. चीनी सर्वर में इन सभी लोगों का एक फोल्डर तैयार किया गया है, जिसमें इन सभी की जानकारियां सिमटी हुई हैं.



टेलिग्राफ के दावे के अनुसार, चीनी कंपनी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी कैबिनेट, शाही परिवार, सेना के अफसर, बिजनेसमैन और कई अपराधियों का डाटाबेस तैयार किया हुआ है. लिस्ट में कई और नाम हैं, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि चीन ने इनका डेटा कैसे कलेक्ट किया और कब से कर रहा है.

NEW: A Chinese technology company has compiled a database of more than 40,000 Britons for use of the country’s intelligence services, the Telegraph can reveal https://t.co/Odgv6eAg1k