हिंदू होने पर गर्व करने वाले ऋषि सुनक ने कलावा बांधकर दिया पहला भाषण, फोटो वायरल

ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री होंगे. लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने टोरी लीडरशिप चुनाव में ऋषि सुनक को अपना नया नेता चुना. ऋषि के सामने पार्टी के चुनाव में खड़ीं पेनी मोरडॉन्ट को काफी कम सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने खुद को पीएम पद की रेस से बाहर कर लिया.

यूके का पहला हिंदू प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने वाले ऋषि सुनक ने चुनाव जीतने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट (ब्रिटेन प्रधानमंत्री आवास ) पर पहला भाषण दिया. इस दौरान ऋषि सुनक के कलाई पर कलावा या मौली बंधा नजर आया. हिंदू धर्म में कलावा (रक्षासूत्र) का विशेष महत्व बताया गया है. इसे पूजा या अन्य तरह धार्मिक क्रियाओं को पूरा करने के बाद भी बांधा जाता है. सबसे खास बात है कि ऋषि सुनक बेशक पश्चिमी सभ्यता में रहे हों लेकिन उनका अपने धर्म से खास लगाव है.

I will unite our country, not with words, but with action.



I will work day in and day out to deliver for you.



