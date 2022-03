सऊदी अरबः हूती विद्रोहियों का जेद्दा में तेल डिपो पर बड़ा हमला, पल भर में राख हो गया प्लांट

सऊदी अरब के जेद्दा में स्थित एक तेल डिपो में भीषण आग लग गई. ये आग रॉकेट हमले की वजह से लगी. ये घटना फॉर्मूला वन (F-1) रेस से पहले हुई है. बता दें कि इस हमले की जिम्‍मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है. इस हमले को हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है. हमले ने उसी डिपो को निशाना बनाया, जिस पर हाल के दिनों में भी हूती विद्रोहियों ने हमला किया था.

डिपो पर हमले के बाद आग की भीषण लपटे उठने लगीं. हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है. उधर, सऊदी अधिकारियों ने कहा कि आगामी ग्रैंड प्रिक्स निर्धारित समय पर ही आयोजित होगी. बता दें कि ये हमला उत्तरी जेद्दा बल्क प्लांट पर हुआ है. जो कि शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के दक्षिण-पूर्व में स्थित है और मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है.

A huge plume of black smoke could be seen rising over the Red Sea city after Yemen's Houthis launched attacks on Saudi energy facilities, hitting oil giant Aramco's petroleum products distribution station in Jeddah and causing a fire in two storage tanks https://t.co/tOcT9voccq pic.twitter.com/W3xFCxy5fr