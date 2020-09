अमेरिका ने चीनी ऐप के बैन को बताया सही फैसला, बोला- 5G के मिशन में जुड़े भारत

चीन से निकले कोरोना वायरस ने दुनियाभर को परेशान किया हुआ है. इसके अलावा कई अन्य मोर्चों पर चीन मुश्किलें पैदा कर रहा है. इसी को जवाब देते हुए भारत ने बीते दिन सौ से अधिक चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया, जो डाटा सुरक्षा के लिए खतरा थीं. भारत के इस कदम का अब अमेरिका ने भी स्वागत किया है और बिल्कुल सही बताया है.



अमेरिकी सरकार में इकॉनोमिक ग्रोथ डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी कीथ राच ने बयान जारी करते हुए कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 5G तकनीक के जरिए दुनिया को नुकसान पहुंचाने में जुटी है. भारत ने पहले ही सौ से अधिक चीनी ऐप को बंद कर दिया है. ऐसे में हम भारत जैसे कई देशों से अपील करते हैं कि वो सही नेटवर्क बनाने के मिशन में वो हमारे साथ जुड़ें.

.@State_E Keith Krach: The CCP is trying to leverage 5G-enabled technology to create and export George Orwell’s version of “1984” into the 21st century. India has already banned 100+ Chinese apps. We call on all freedom-loving nations and companies to join The Clean Network. pic.twitter.com/Ow2z0OErLA