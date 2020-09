US Election 2020: डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारतीय-अमेरिकी मुझे देंगे वोट

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं. इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर पीएम मोदी याद आए. ट्रंप ने एक चुनावी सम्बोधन के दौरान भारत के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां के लोग महान हैं और उन्होंने एक शानदार नेता को चुना है. ट्रंप ने कहा कि उन्हें भारतीय लोगों का और पीएम मोदी का समर्थन हासिल है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि पीएम मोदी उनके दोस्त हैं.

ट्रंप ने की PM मोदी की तारीफ

बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान उस समय आया है जब अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं. रिपब्लिकन और डेमोक्रटिक की नजर भारतीय मूल के वोटर्स पर टिकी है. ट्रंप भारतीय-अमेरिकी वोटरों को अपनी तरफ लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. उन्होंने ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम और फरवरी में अपनी भारत यात्रा की यादों को भी ताजा किया.

We've great support from India & PM Modi. I think Indian people would be voting for Trump. I also went to India just prior to pandemic...People are so incredible...you got a great leader & he's a great person: US President Trump on if he thinks Indian-Americans will vote for him pic.twitter.com/RwSFCteaAl