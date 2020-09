डोनाल्ड ट्रंप बोले- भारत और चीन के बीच स्थिति गंभीर, दोनों की मदद के लिए तैयार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उन्हें अपना मित्र बताते हुए कहा कि वे काफी अच्छा काम कर रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात चीन के संदर्भ में कही.

ट्रंप ने कहा, मौजूदा वक्त में चीन ऐसा देश है, जिसकी चर्चा रूस से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि चीन जो काम कर रहा है काफी बदतर है. ट्रंप ने फिर एक बार कोरोना वायरस पर तंज कसते हुए इसे चाइना वायरस बताया और कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि चीन ने वायरस को लेकर क्या किया. दुनिया में उसने 188 देशों के साथ क्या किया है, इसे देखा जाना चाहिए.

China at this point is the nation you should be talking about much more so than Russia because the things that China is doing are far worse. Look at what happened with the China virus, look at what they have done to 188 countries all over the world: US President Donald Trump pic.twitter.com/b1osJGZwGS