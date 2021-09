तालिबान पंजशीर को जीत लेगा, उस दिन घाटी में मेरा आखिरी दिन होगाः अहमद मसूद

अफगानिस्तान में एक तरफ तालिबान नई सरकार के ऐलान की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ पंजशीर के शेर उसकी नाक में दम किए हुए हैं. भले तालिबान पंजशीर पर कब्जे के दावे कर रहा हो, लेकिन जो बयान पंजशीर की ओर से अब तक आए हैं, उससे लगता है कि तालिबना की राह में रोड़ा अटका हुआ है.

पंजशीर को लेकर आ रहे तमाम बयानों के बीच रेसिस्टेंस फोर्स के मुखिया अहमद मसूद का बयान आया है. उन्होंने कहा कि जिस दिन तालिबान पंजशीर को जीत लेगा, उस दिन घाटी में मेरा आखिरी दिन होगा. पंजशीर में तालिबानी कब्जे को अहमद मसूद ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान और वहां की मीडिया की साजिश है. तालिबान से उनकी जंग जारी रहेगी.

News of Panjshir conquests is circulating on Pakistani media. This is a lie. Conquering Panjshir will be my last day in Panjshir, inshallah.